У Києві відмовилися від косіння трави у парках, скверах та на бульварах: відома причина

Столиця тимчасово відмовляється від косіння трави через аномальну спеку.

Фото: facebook.com/zelenbud

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Директор Департаменту захисту довкілля Олександр Возний повідомив, що у зв'язку із аномальною спекою у місті, на рівні відомства було прийнято рішення тимчасово відмовитися від косіння трави на усіх балансових територіях КП УЗН.

«А це більшість парків та скверів столиці, велика кількість інших зелених зон.

Також рекомендуємо керуючим компаніям утриматися від косіння на прибудинкових територіях», - заявив він.

Також він додав, що відмова від косіння в спеку:

Вбереже працівників від теплового удару;

Захистить газони від пошкоджень, адже скошування під час високої температури — високий стрес для рослинності;

Забезпечить прохолоднішу температуру ґрунту;

Збереже вологу в землі.

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