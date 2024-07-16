Практика судів
  1. В Україні

У Києві відмовилися від косіння трави у парках, скверах та на бульварах: відома причина

20:09, 16 липня 2024
Столиця тимчасово відмовляється від косіння трави через аномальну спеку.
У Києві відмовилися від косіння трави у парках, скверах та на бульварах: відома причина
Фото: facebook.com/zelenbud
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Директор Департаменту захисту довкілля Олександр Возний повідомив, що у зв'язку із аномальною спекою у місті, на рівні відомства було прийнято рішення тимчасово відмовитися від косіння трави на усіх балансових територіях КП УЗН.

«А це більшість парків та скверів столиці, велика кількість інших зелених зон.

Також рекомендуємо керуючим компаніям утриматися від косіння на прибудинкових територіях», - заявив він.

Також він додав, що відмова від косіння в спеку:

Вбереже працівників від теплового удару;

Захистить газони від пошкоджень, адже скошування під час високої температури — високий стрес для рослинності;

Забезпечить прохолоднішу температуру ґрунту;

Збереже вологу в землі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Справи Окружного адмінсуду Києва розкидають по різних судах – Верховна Рада ухвалила закон

Яким саме судам будуть передавати справи ліквідованого ОАСК визначить ДСА, як і те, коли закон про передачу справ Окружного адмінсуду Києва набуде чинності.

Затверджено нову редакцію Інструкції з діловодства в місцевих та апеляційних судах: текст змін

У разі виконання боржником постанови про накладення штрафу в добровільному порядку, працівник апарату суду повинен перевірити інформацію про факт надходження сплати

Економічне бронювання вже існує – критерій іноземного фінансування застосовують для бронювання ГО, а критерій зарплати і сплати податків – до окремих підприємств

Бронювання громадських організацій за критерієм наявності іноземного фінансування порушує питання, чому деякі ГО виступають проти економічного бронювання.

Звільнення від відповідальності за СЗЧ та дезертирство у разі добровільного повернення на службу – Верховна Рада схвалила законопроект

Якщо злочин скоєно вперше та до закінчення досудового розслідування чоловік добровільно заявить слідчому чи прокурору про намір повернутися до військової частини або місця служби, його звільнять від кримінальної відповідальності – законопроект прийнято за основу.

Офіцерів, позбавлених військового звання у дисциплінарному порядку, зможуть поновити в званні за умови позитивної атестації – ухвалено закон

Верховна Рада ухвалила закон, який дозволяє поновити військовослужбовців у попередньому військовому званні.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Дмитро Василяка
    Дмитро Василяка
    суддя Херсонського окружного адміністративного суду