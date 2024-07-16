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На Закарпатті чоловік пропонував прикордонникам хабар, щоб виїхати в Румунію

23:51, 16 липня 2024
Щоб безперешкодно виїхати за кордон чоловік спробував надати інспектору неправомірну грошову винагороду.
На Закарпатті чоловік пропонував прикордонникам хабар, щоб виїхати в Румунію
Фото: dpsu.gov.ua
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На Закарпатті під час перетину кордону громадянин запропонував хабар прикордоннику Мукачівського загону аби виїхати в Румунію. Про це повідомило Західне регіональне управління Держприкордонслужби України.

23-річний закарпатець прибув в пункт пропуску «Дякове» вантажівкою марки «Вольво». Під час прикордонного контролю разом із паспортом, як підставу для виїзду за кордон на період дії воєнного стану, чоловік надав документи, що свідчили про внесення його до системи «Шлях». Щоправда, підтвердити мету свого виїзду за кордон водій не зміг.

«Щоб безперешкодно виїхати за кордон чоловік спробував надати інспектору неправомірну грошову винагороду, на що отримав категоричну відмову та переконався у нульовій толерантності до корупції представника Держприкордонслужби», - сказано у повідомленні.

Там також додали, що про виявлення ознак злочину передбаченого ч.1 статті 369 ККУ «Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі» прикордонники проінформували співробітників поліції.

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