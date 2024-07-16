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З 17 липня чоловіків не випускатимуть з України військового квитка, — Держприкордонслужба

17:54, 16 липня 2024
Нові умови виїзду стосуються всіх чоловіків віком від 18 до 60 років.
З 17 липня чоловіків не випускатимуть з України військового квитка, — Держприкордонслужба
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З 17 липня для чоловіків віком від 18 до 60 років зміняться умови виїзду за кордон. Зокрема, їх не випускатимуть із України без військово-облікових документів . Про це заявив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

«Із завтрашнього дня, з 00:00, в пунктах пропуску при виїзді громадян за межі України у чоловіків віком від 18 до 60 років ми почнемо перевіряти наявність військово-облікових документів. Це стосується всіх громадян України чоловічої статі (віком. - Ред.) 18-60», - зазначив він.

Відтак, якщо такого документа не буде, чоловіку відмовлять у перетині кордону.

Речник ДПСУ зазначив, що громадяни можуть надати документи у будь-якому форматі - у вигляді книжечки або тимчасового посвідчення військовозобов’язаного.

Також це може бути документ в електронній формі. Для цього в Резерві+ має бути згенерований QR-код, щоб прикордонники могли зчитати його.

Андрій Демченко додав, що якщо у прикордонників виникатимуть сумніви стосовно даних, які відображаються у документі, або сумніви щодо справжності документа, то ДПСУ перевірятиме інформацію в системі «Оберіг».

Як раніше писала «Судово-юридична газета», 17 липня спливає строк на оновлення військово-облікових даних.

Також ми повідомляли, чи може ТЦК штрафувати чоловіків, які нині оновили дані за те, що вони в свій час порушили правила військового обліку, і як суди рахують строки у зв’язку зі змінами до КУпАП.

Раніше у Закарпатському ОТЦК та СП пояснили, яка повістка вважається врученою.

Додамо, у Міноборони стверджують, що ТЦК не може вимагати проходження ВЛК при явці особи для оновлення даних.

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