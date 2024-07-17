С 17 июля ужесточаются требования по использованию украинского языка на телевидении

Украинского языка в телеэфирах станет больше: что изменится с 17 июля.

17 июля вступил в силу пункт закона о медиа, который ужесточает требования по использованию государственного языка в эфирах украиноязычных программ. В частности, речь идет о пункте 6 части 8 статьи 40 Закона «О медиа». Об этом рассказал уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь.

В частности, с сегодняшнего дня ужесточаются требования к применению государственного языка в эфирах украиноязычных программ: использование негосударственного языка в эфирах будет допускаться только в употребленных участниками программ устойчивых выражениях, коротких фразах или отдельных словах участников программы, транслируемой в прямом эфире, кроме ведущих (дикторов) программы, если общая продолжительность таких реплик не превышает 10% продолжительности программы.

Кроме того, все выступления, интервью, комментарии, объяснения, вопросы, отдельные реплики на государственном языке должны быть переведены, дублированы или озвучены на украинском языке.

«Отныне зрители смогут потреблять еще больше контента на украинском языке», - подчеркнул языковой омбудсмен, отмечая, что эти требования являются важным шагом для укрепления статуса государственного языка в информационном пространстве.

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