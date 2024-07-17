Із 17 липня посилюються вимоги щодо використання української мови на телебаченні

Української мови в телеефірах стане більше: що зміниться з 17 липня.

17 липня набрав чинності пункт закону про медіа, який посилює вимоги щодо використання державної мови в ефірах українськомовних програм. Йдеться, зокрема, про пункт 6 частини 8 статті 40 Закону «Про медіа». Про це розповів уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.

Зокрема, відсьогодні посилюються вимоги до застосування державної мови в ефірах україномовних програм: використання недержавної мови в ефірах допускатиметься лише у спожитих учасниками програм стійких висловах, коротких фразах або окремих словах учасників програми, що транслюється у прямому ефірі, крім ведучих (дикторів) програми, якщо загальна тривалість таких реплік не перевищує 10% тривалості програми.

Крім того, усі виступи, інтерв'ю, коментарі, пояснення, запитання, окремі репліки недержавною мовою мають бути перекладені, дубльовані або озвучені українською мовою.

«Відтепер глядачі матимуть можливість споживати ще більше контенту українською мовою», - наголосив мовний омбудсмен, зазначаючи, що ці вимоги є важливим кроком для зміцнення статусу державної мови в інформаційному просторі.

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