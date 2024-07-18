Служба судової охорони розвалюється через посилену мобілізацію: як і чому виникла криза

ТЦК тероризує судових охоронців, звільняються сотні співробітників Судової охорони, а суди залишаються без охорони.

Джерело фото - Служба судової охорони

В липні на межі справжньої катастрофи опинилася Служба судової охорони.

Про це під час засідання Робочої групи з питань забезпечення належного фінансування судової влади 10 липня 2024 року повідомив голова Служби судової охорони Павло Малихін.

Що відбувається

Павло Малихін розповів, що станом на 9 липня 2024 року в структурі Служби судової охорони (ССО) заброньовані від мобілізації, згідно до наказу Міністерства економіки, всього 307 співробітників.

Фактична чисельність працівників Служби судової охорони у 2023 році складала близько 4 200 осіб.

У межах визначених постановою Кабінету міністрів 50%, наразі заброньовано 50% військовозобов’язаних співробітників територіальних управлінь Служби судової охорони у Харківській, Луганській, Миколаївській, Дніпропетровській та Закарпатській областях.

Питання бронювання абсолютної більшості співробітників інших територіальних управлінь ССО, не вирішене досі.

В Міністерстві оборони на погодженні знаходиться список на бронювання 755 військовозобов’язаних співробітників Судової охорони.

Також в Міністерстві економіки на погодженні знаходиться ще один список – на бронювання ще 632 військовозобов’язаних працівників ССО.

Таким чином, на бронювання наразі розраховують ще 1 387 співробітників Судової охорони.

Разом з тим, з 1 червня по 9 липня з лав Служби судової охорони звільнився 251 співробітник, а ще 32 співробітника вже мобілізовані (тобто, трохи більше ніж за місяць, ССО втратила 283 співробітника.

Особливо складна ситуація з бронюванням співробітників Судової охорони склалася в Одесі – там повістки про мобілізацію отримали майже 100% військовозобов’язаних співробітників місцевого територіального управління ССО (157 осіб).

Масове звільнення співробітників спровокувало масштабну кадрову кризу у Службі судової охорони, яка і без того відома величезною кількістю проблем, які не вирішуються роками.

Як мобілізовують співробітників Судової охорони

«Чому так відбувається? У травні Генеральний штаб звернувся до Державної судової адміністрації з вимогою надати списки військовозобов’язаних співробітників Служби. Нам повідомили, що відповідні списки військовозобов’язаних необхідні для подальшого бронювання наших співробітників. Ми виконали вимогу і в травні передали відповідні списки. Однак, як виявилося, у подальшому ці списки опинилися в розпорядженні ТЦК, які почали масово мобілізовувати наших співробітників. Особливо проблемна ситуація виникла в Одесі, де за наказом одного з військових керівників спробували мобілізувати фактично усіх наших співробітників. Довелося докласти чималих зусиль, щоб тимчасово поставити питання мобілізації наших працівників в Одесі на паузу», - розповів Павло Малихін.

За словами голови ССО, відносно співробітників Судової охорони ТЦК діють за вже стандартним алгоритмом.

«Наших людей викликають оновити дані. Однак після уточнення даних, їх одразу ж направляють на військово-лікарську комісію (ВЛК), а одразу після проходження ВЛК вручають так звані «бойові повістки», тобто викликають для негайного призову на військову службу у зв’язку з мобілізацією», - повідомив Павло Малихін.

Такі дії ТЦК спровокували справжню паніку в лавах Судової охорони.

«У нас люди перелякані. Вони пишуть рапорти, хто на звільнення, а хто на лікарняні», - додав Павло Малихін.

Суди залишаються без охорони

За словами Павла Малихіна, через нестачу працівників, ще в червні Служба судової охорони виявилася неспроможною забезпечити охорону 6 судів:

Нововоронцовського районного суду Херсонської області

Херсонського міського суду

Городенківського районного суду Івано-Франківської області

Тлумацького районного суду Івано-Франківської області

Богородчанського районного суду Івано-Франківської області

Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області

Також в шести областях змінено, на більш спрощений, режим охорони ще 11 судів.

Втім, якщо списки співробітників ССО, подані на бронювання в Міноборони та Мінекономіки не будуть затверджені, а також внаслідок подальшого звільнення працівників Судової охорони, за прогнозами Павла Малихіна, вже в цьому році ССО не зможе охороняти 235 судів.

Проблеми з охороною виникли навіть у Вищого антикорупційного суду.

Як повідомив на засіданні Робочої групи керівник апарату ВАКС Богдан Крикливенко, ВАКС вже отримав повідомлення від Судової охорони про вимушене погіршення умов охорони суду – зменшення кількості постів охорони у ВАКС та зменшення кількості співробітників Судової охорони, що охороняють ВАКС.

У ВАКС такий стан речей вважають неприпустимим та додають, що у проблемі є вина й керівництва Служби судової охорони.

Хто винен у проблемі

Зокрема, керівництву ССО дісталося за погану комунікацію з Міноборони та Мінекономіки та зволікання з реакцією на посилення мобілізаційних заходів у країні, хоча відповідний законопроект про посилення мобілізації розроблявся кілька місяців.

До того ж керівництво Судової охорони спочатку намагалося забронювати ледь не всіх своїх співробітників, навіть тих, які мають так звану «дефіцитну» військово-облікову спеціальність, тобто людей, які фактично не могли в принципі розраховувати на бронювання, на що й звернули увагу в Міністерстві оборони та ТЦК.

Член Вищої ради правосуддя Віталій Саліхов зазначив, що відповідальність за «мобілізаційну кризу», що раптом наздогнала Судову охорону, лежить і на керівництві Державної судової адміністрації, яке ще на початковому етапі «самоусунулося від вирішення проблеми», через що керівництво Судової охорони самостійно не змогло розробити адекватний сценарій дій для вирішення проблемних питань мобілізації.

Що буде далі

Як повідомив Павло Малихін, наразі керівництво Служби судової охорони намагається дотягнути кількість заброньованих співробітників до 90%.

За дорученням міністра Кабінету міністрів Олега Немчінова, допомогти Судовій охороні у вирішенні питань бронювання 90% співробітників чомусь має Міністерство внутрішніх справ.

Разом з тим, у Службі судової охорони сподіваються, що до кінця липня Міноборони та Мінекономіки все ж погодять списки на бронювання 755 та 632 військовозобов’язаних працівників ССО відповідно, що дозволить судовій охороні працювати у більш-менш спокійному режимі.

Автор: В’ячеслав Хрипун

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.