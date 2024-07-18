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Як правильно заповнювати реквізит «Фактичний платник»: пояснення

07:54, 18 липня 2024
Поле «Фактичний платник» заповнюється лише у деяких випадках.
Як правильно заповнювати реквізит «Фактичний платник»: пояснення
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Згідно з роз'ясненням Головного управління ДПС в Івано-Франківській області, реквізит «Фактичний платник» заповнюється лише у випадках, коли платіжна операція ініціюється за іншу особу. В інших випадках це поле залишають порожнім.

Після прийняття Закону України «Про платіжні послуги», який сприяє переходу української платіжної інфраструктури на міжнародний стандарт ISO 20022, Національний банк України прийняв постанови №93 від 16 вересня 2021 року та №163 від 29 липня 2022 року. Ці постанови регламентують запровадження міжнародного стандарту та затверджують Інструкцію про безготівкові розрахунки в національній валюті.

Відповідно до цієї Інструкції, реквізит «Фактичний платник» заповнюється лише тоді, коли платник здійснює платіжну операцію від імені іншої особи. Наприклад, юридичні особи під час сплати податків за філії заповнюють у платіжній інструкції реквізити «Код платника» (податковий номер головного підприємства) та «Код фактичного платника» (податковий номер філії).

Отже, в звичайних випадках платникам податків немає необхідності дублювати свої реквізити в полі «Фактичний платник» платіжного доручення.

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