Как правильно заполнять реквизит «Фактический плательщик»: объяснение

Поле «Фактический плательщик» заполняется только в некоторых случаях.

Согласно разъяснению Главного управления ГНС в Ивано-Франковской области, реквизит «Фактичний платник» заполняется только в случаях, когда платежная операция инициируется за другое лицо. В других случаях это поле оставляют пустым.

После принятия Закона Украины «О платежных услугах», который способствует переходу украинской платежной инфраструктуры на международный стандарт ISO 20022, Национальный банк Украины принял постановления №93 от 16 сентября 2021 года и №163 от 29 июля 2022 года. Эти постановления регламентируют внедрение международного стандарта и утверждают Инструкцию о безналичных расчетах в национальной валюте.

Согласно этой Инструкции, реквизит «Фактический плательщик» заполняется только тогда, когда плательщик осуществляет платежную операцию от имени другого лица. Например, юридические лица при уплате налогов за филиалы заполняют в платежной инструкции реквизиты «Код платника» (налоговый номер головного предприятия) и «Код фактического плательщика» (налоговый номер филиала).

Следовательно, в обычных случаях налогоплательщикам нет необходимости дублировать свои реквизиты в поле «Фактичний платник» платежного поручения.

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