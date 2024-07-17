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Китай прекратил переговоры с США по ядерному контролю из-за продажи оружия Тайваню

21:45, 17 июля 2024
Китай считает своей территорией Тайвань.
Китай прекратил переговоры с США по ядерному контролю из-за продажи оружия Тайваню
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Китай объявил о приостановлении переговоров с США по нераспространению ядерного оружия и контролю над вооружениями в ответ на продажу Вашингтоном оружия Тайваню. Об этом сообщает «Голос Америки».

«США продолжили продажу оружия Тайваню и предприняли ряд негативных действий, которые наносят серьезный ущерб основным интересам Китая и подрывают политическое взаимное доверие... По этой причине Китай решил приостановить переговоры с Соединенными Штатами по новому раунду консультаций по контролю над вооружением и нераспространению ядерного оружия», - заявил представитель Министерства иностранных дел Китая Линь Цзянь.

Тайвань - частично признанная островная страна, которую Китай считает своей территорией. Хотя Соединенные Штаты официально не признают независимость Тайваня, они являются его крупнейшим поставщиком оружия. В июне этого года Вашингтон одобрил продажу Тайваню оружия на сумму примерно 300 миллионов долларов США, в основном запчастей для истребителей F-16. В прошлом месяце США одобрили продажу Тайваню оружия на сумму 360 миллионов долларов, включая ракеты и беспилотники.

В ноябре прошлого года США и Китай впервые за пять лет провели переговоры по контролю над ядерным вооружением, накануне встречи лидеров стран Джо Байдена и Си Цзиньпина. Тогда советник по национальной безопасности Белого дома Джейк Салливан заявил, что Соединенные Штаты готовы «взаимодействовать с Китаем без предварительных условий, чтобы гарантировать, что конкуренция будет управляемой и не будет перерастать в конфликт».

Пентагон в своем отчете в октябре прошлого года сообщил, что Китай развивает свой ядерный арсенал быстрее, чем предполагалось ранее. По состоянию на май 2023 года Китай имел более 500 ядерных боеголовок и, вероятно, будет иметь более 1000 к 2030 году.

По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира, Соединенные Штаты имеют примерно 3700 ядерных боеголовок, уступая по количеству только России, которая имеет 4500 боеголовок.

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