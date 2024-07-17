В Британии женщина отсудила у работодателя почти $33 тысячи за то, что он специально кашлял на нее

Бывшая сотрудница Cawdor Cars заявила, что руководитель специально кашлянул ей в лицо во время пандемии Covid-19, пытаясь запугать.

В Великобритании экс-сотрудница компании Cawdor Cars успешно отсудила возмещение в размере 26,4 тысяч фунтов стерлингов (примерно 33 тысячи долларов США) у бывшего работодателя за то, что он кашлянул на нее во время пандемии коронавируса. Об этом сообщает The Guardian.

Женщина работала в компании в течение трех лет, но конфликт возник в период пандемии, когда она выразила беспокойство относительно своего здоровья из-за псориатического артрита и аутоиммунного заболевания. Она просила коллег соблюдать социальную дистанцию, что вызвало реакцию ее начальника, 62-летнего Кевина Дэвиса.

62-летний начальник Кевин Дэвис - отец знаменитого в Британии регбиста Гарета Дэвиса - попытался высмеять и запугать сотрудницу. По словам судьи, Дэвис «намеренно и громко кашлянул в ее сторону, отметив, что она вела себя нелепо». Это произошло за неделю до официального объявления локдауна. После на женщину оказали косвенное давление, в результате через три месяца она уволилась.

«Он знал о моем состоянии здоровья. Он знал, что у меня нет иммунной защиты из-за лекарств, которые я должна принимать, и он намеренно кашлянул мне в лицо. Меня трясло. Я не глупый мягкотелый человек - мне со многим приходилось мириться в своей жизни. Но это действительно задело меня», - объяснила свою позицию пострадавшая.

«Он знал, что у меня нет иммунной защиты из-за лекарств, которые я должна принимать, и он намеренно кашлял мне в лицо. Меня трясло», - пожаловалась женщина.

Суд постановил, что руководство Cawdor Cars должно выплатить ей компенсацию за моральный ущерб и незаконное увольнение.

Женщина должна получить выплату в размере 26 438,84 фунтов стерлингов, причем компания Cawdor Cars выплатила ей 18 000 фунтов стерлингов в качестве компенсации за причиненные чувства, а Дэвис заплатил 3 841,94 фунта стерлингов за несправедливое увольнение и 4 596,90 фунтов стерлингов в виде процентов.

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