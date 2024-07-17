У Британії жінка відсудила у роботодавця майже $33 тисячі за те, що він спеціально кашляв на неї

Колишня співробітниця Cawdor Cars заявила, що керівник спеціально кашлянув їй в обличчя під час пандемії Covid-19, намагаючись залякати.

У Великій Британії ексспівробітниця компанії Cawdor Cars успішно відсудила відшкодування у розмірі 26,4 тисяч фунтів стерлінгів (приблизно 33 тисячі доларів США) у колишнього роботодавця за те, що він кашлянув на неї під час пандемії коронавірусу. Про це повідомляє The Guardian.

Жінка працювала у компанії протягом трьох років, але конфлікт виник у період пандемії, коли вона висловила занепокоєння щодо свого здоров'я через псоріатичний артрит і аутоімунне захворювання. Вона просила колег дотримуватися соціальної дистанції, що спричинило реакцію її начальника, 62-річного Кевіна Девіса.

62-річний начальник Кевін Девіс - батько знаменитого в Британії регбіста Гарета Девіса - спробував висміяти і залякати співробітницю. За словами судді, Девіс «навмисно і голосно кашлянув у її бік, зазначивши, що вона поводилася безглуздо». Це сталося за тиждень до офіційного оголошення локдауну. Після на жінку чинили непрямий тиск, у результаті через три місяці вона звільнилася.

«Він знав про мій стан здоров'я. Він знав, що в мене немає імунного захисту через ліки, які я повинна приймати, і він навмисно кашлянув мені в обличчя. Мене трясло. Я не дурна м'якотіла людина - мені з багатьом доводилося миритися у своєму житті. Але це справді зачепило мене», - пояснила свою позицію постраждала.

«Він знав, що в мене немає імунного захисту через ліки, які я повинна приймати, і він навмисно кашляв мені в обличчя. Мене трясло», - поскаржилася жінка.

Суд постановив, що керівництво Cawdor Cars має виплатити їй компенсацію за моральну шкоду і незаконне звільнення.

Жінка має отримати виплату в розмірі 26 438,84 фунтів стерлінгів, причому компанія Cawdor Cars виплатила їй 18 000 фунтів стерлінгів як компенсацію за завдані почуттям, а Девіс заплатив 3 841,94 фунта стерлінгів за несправедливе звільнення та 4 596,90 фунтів стерлінгів у вигляді відсотків.

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