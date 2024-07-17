Китай припинив переговори із США щодо ядерного контролю через продаж зброї Тайваню

Китай вважає своєю територією Тайвань.

Китай оголосив про призупинення переговорів зі США щодо нерозповсюдження ядерної зброї та контролю над озброєннями у відповідь на продаж Вашингтоном зброї Тайваню. Про це повідомляє «Голос Америки».

«США продовжили продаж зброї Тайваню та вжили низку негативних дій, які завдають серйозної шкоди основним інтересам Китаю та підривають політичну взаємну довіру... З цієї причини Китай вирішив призупинити переговори зі Сполученими Штатами щодо нового раунду консультацій з контролю над озброєнням та нерозповсюдження ядерної зброї», — заявив речник Міністерства закордонних справ Китаю Лінь Цзянь.

Тайвань — частково визнана острівна країна, яку Китай вважає своєю територією. Хоча Сполучені Штати офіційно не визнають незалежність Тайваню, вони є його найбільшим постачальником зброї. У червні цього року Вашингтон схвалив продаж Тайваню зброї на суму приблизно 300 мільйонів доларів США, переважно запчастин для винищувачів F-16. Минулого місяця США схвалили продаж Тайваню зброї на суму 360 мільйонів доларів, включно з ракетами і безпілотниками.

Торік у листопаді США та Китай вперше за п'ять років провели переговори щодо контролю над ядерним озброєнням, напередодні зустрічі лідерів країн Джо Байдена та Сі Цзіньпіна. Тоді радник з національної безпеки Білого дому Джейк Салліван заявив, що Сполучені Штати готові «взаємодіяти з Китаєм без попередніх умов, щоб гарантувати, що конкуренція буде керована і не переростатиме у конфлікт».

Пентагон у своєму звіті в жовтні минулого року повідомив, що Китай розвиває свій ядерний арсенал швидше, ніж передбачали раніше. Станом на травень 2023 року Китай мав понад 500 ядерних боєголовок і, ймовірно, матиме понад 1000 до 2030 року.

За даними Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру, Сполучені Штати мають приблизно 3700 ядерних боєголовок, поступаючись за кількістю лише росії, яка має 4500 боєголовок.

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