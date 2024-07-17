Практика судів
  1. У світі

Китай припинив переговори із США щодо ядерного контролю через продаж зброї Тайваню

21:45, 17 липня 2024
Китай вважає своєю територією Тайвань.
Китай припинив переговори із США щодо ядерного контролю через продаж зброї Тайваню
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Китай оголосив про призупинення переговорів зі США щодо нерозповсюдження ядерної зброї та контролю над озброєннями у відповідь на продаж Вашингтоном зброї Тайваню. Про це повідомляє «Голос Америки».

«США продовжили продаж зброї Тайваню та вжили низку негативних дій, які завдають серйозної шкоди основним інтересам Китаю та підривають політичну взаємну довіру... З цієї причини Китай вирішив призупинити переговори зі Сполученими Штатами щодо нового раунду консультацій з контролю над озброєнням та нерозповсюдження ядерної зброї», — заявив речник Міністерства закордонних справ Китаю Лінь Цзянь.

Тайвань — частково визнана острівна країна, яку Китай вважає своєю територією. Хоча Сполучені Штати офіційно не визнають незалежність Тайваню, вони є його найбільшим постачальником зброї. У червні цього року Вашингтон схвалив продаж Тайваню зброї на суму приблизно 300 мільйонів доларів США, переважно запчастин для винищувачів F-16. Минулого місяця США схвалили продаж Тайваню зброї на суму 360 мільйонів доларів, включно з ракетами і безпілотниками.

Торік у листопаді США та Китай вперше за п'ять років провели переговори щодо контролю над ядерним озброєнням, напередодні зустрічі лідерів країн Джо Байдена та Сі Цзіньпіна. Тоді радник з національної безпеки Білого дому Джейк Салліван заявив, що Сполучені Штати готові «взаємодіяти з Китаєм без попередніх умов, щоб гарантувати, що конкуренція буде керована і не переростатиме у конфлікт».

Пентагон у своєму звіті в жовтні минулого року повідомив, що Китай розвиває свій ядерний арсенал швидше, ніж передбачали раніше. Станом на травень 2023 року Китай мав понад 500 ядерних боєголовок і, ймовірно, матиме понад 1000 до 2030 року.

За даними Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру, Сполучені Штати мають приблизно 3700 ядерних боєголовок, поступаючись за кількістю лише росії, яка має 4500 боєголовок.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Єврокомісія схвалила виділення Україні майже 4,2 млрд євро за виконання реформ, зокрема прийняття закону про реформу БЕБ

Україна зможе отримати у вересні майже 4,2 млрд євро за виконання реформ за Планом Ukraine Facility.

Електронне бронювання тепер доступне через портал Дія – Юлія Свириденко

На порталі Дія запустили електронне бронювання.

«Потяг стій, раз два» - член Комітету з нацбезпеки Олександр Федієнко прокоментував рішення Держспецзв'язку, яким мобільних операторів зобов’язали забезпечити 10 годин роботи мережі без світла

У розпорядженні відсутні пропозиції щодо ремонтних бригад, які повинні це робити, і пропозиції щодо 100% бронювання технічного персоналу.

Курс долара та євро досяг нового історичного максимуму

Курс долара в обмінниках столиці склав 41,9 грн за долар, а євро – 45,9 грн.

Вартість газованої води зросте у 2,5 рази – Комітет рекомендував прийняти законопроект про акцизний податок на води

Згідно розрахунку Мінекономіки ціна на напої зросте приблизно 2,5 рази – у Комітеті стверджують, що йдеться про здоров’я громадян.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Віталій Яроцький
    Віталій Яроцький
    д.ю.н, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України, завідувач кафедри цивільного права #2 Національного юридичноно ун-ту ім.Ярослава Мудрого, член НКР при ВС
  • Аліна Сидорук
    Аліна Сидорук
    суддя Господарського суду Тернопільської області