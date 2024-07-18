Служба судебной охраны разваливается из-за усиленной мобилизации: как и почему возник кризис

ТЦК терроризирует судебных охранников, сотни сотрудников Судебной охраны увольняются, а суды остаются без охраны.

Источник фото - Служба судебной охраны

На грани настоящей катастрофы в июле оказалась Служба судебной охраны.

Об этом во время заседания Рабочей группы по обеспечению надлежащего финансирования судебной власти 10 июля 2024 года сообщил председатель Службы судебной охраны Павел Малыхин.

Что происходит

Павел Малыхин рассказал, что по состоянию на 9 июля 2024 года в структуре Службы судебной охраны (ССО) забронированы от мобилизации, согласно приказу Министерства экономики, всего 307 сотрудников.

Фактическая численность работников Службы судебной охраны в 2023 году составляла около 4200 человек.

В пределах определенных постановлением Кабинета министров 50%, сейчас забронировано 50% военнообязанных сотрудников территориальных управлений Службы судебной охраны в Харьковской, Луганской, Николаевской, Днепропетровской и Закарпатской областях.

Вопрос бронирования абсолютного большинства сотрудников других территориальных управлений ССО не решен до сих пор.

В Министерстве обороны на согласовании находится список бронирования 755 военнообязанных сотрудников Судебной охраны.

Также в Министерстве экономики на согласовании находится еще один список – на бронирование еще 632 военнообязанных работников ССО.

Таким образом, на бронирование рассчитывают еще 1 387 сотрудников Судебной охраны.

Вместе с тем, с 1 июня по 9 июля из рядов Службы судебной охраны уволился 251 сотрудник, а еще 32 сотрудника уже мобилизованы (то есть, за чуть больше, чем месяц, ССО потеряла 283 сотрудника).

Особенно сложная ситуация с бронированием сотрудников Судебной охраны сложилась в Одессе – там повестки о мобилизации получили около 100% военнообязанных сотрудников местного территориального управления ССО (157 человек).

Массовое увольнение сотрудников спровоцировало масштабный кадровый кризис в Службе судебной охраны, которая и без того известна огромным количеством проблем, которые не решаются годами.

Как мобилизуют сотрудников Судебной охраны

«Почему так происходит? В мае Генеральный штаб обратился в Государственную судебную администрацию с требованием предоставить списки военнообязанных сотрудников Службы. Нам сообщили, что соответствующие списки военнообязанных необходимы для дальнейшего бронирования наших сотрудников. Мы выполнили требование и в мае передали соответствующие списки. Однако, как оказалось, в дальнейшем, эти списки оказались в распоряжении ТЦК, которые начали массово мобилизовывать наших сотрудников. Особенно проблемная ситуация возникла в Одессе, где по приказу одного из военных руководителей попытались мобилизовать всех наших сотрудников. Пришлось приложить немалые усилия, чтобы временно поставить вопрос мобилизации наших сотрудников в Одессе на паузу», - рассказал Павел Малыхин.

По словам главы ССО, в отношении сотрудников Судебной охраны ТЦК действуют по уже стандартному алгоритму.

«Наших людей вызывают обновить данные. Однако после уточнения данных, их сразу направляют на военно-врачебную комиссию (ВВК), а сразу после прохождения ВВК вручают так называемые «боевые повестки», то есть вызывают для немедленного призыва на военную службу в связи с мобилизацией», - сообщил Павел Малыхин.

Такие действия ТЦК спровоцировали настоящую панику в рядах Судебной охраны.

«У нас люди испуганы. Они пишут рапорты, кто на увольнение, а кто на больничные», - добавил Павел Малыхин.

Суды остаются без охраны

По словам Павла Малыхина, из-за нехватки работников еще в июне Служба судебной охраны оказалась неспособной обеспечить охрану 6 судов:

Нововоронцовского районного суда Херсонской области

Херсонского городского суда

Городенковского районного суда Ивано-Франковской области

Тлумачского районного суда Ивано-Франковской области

Богородчанского районного суда Ивано-Франковской области

Калушского горрайонного суда Ивано-Франковской области

Также в шести областях изменен на более упрощенный режим охраны еще 11 судов.

Впрочем, если списки сотрудников ССО, представленные на бронирование в Минобороны и Минэкономики, не будут утверждены, а также в результате дальнейшего увольнения работников Судебной охраны, по прогнозам Павла Малыхина, уже в этом году ССО не сможет охранять 235 судов.

Проблемы с охраной возникли даже в Высшем антикоррупционном суде.

Как сообщил на заседании Рабочей группы руководитель аппарата ВАКС Богдан Крикливенко, ВАКС уже получил уведомление от Судебной охраны о вынужденном ухудшении условий охраны суда – уменьшении количества постов охраны в ВАКС и уменьшении количества сотрудников Судебной охраны. охраняющих ВАКС.

В ВАКС такое положение вещей считают недопустимым и добавляют, что в проблеме есть вина и руководства Службы судебной охраны.

Кто виноват в проблеме

В частности, руководству ССО досталось за плохую коммуникацию с Минобороны и Минэкономики, а также за промедление с реакцией на усиление мобилизационных мер в стране, хотя соответствующий законопроект об усилении мобилизации разрабатывался несколько месяцев.

К тому же руководство Судебной охраны сначала пыталось забронировать едва ли не всех своих сотрудников, даже тех, кто имеет так называемую «дефицитную» военно-учетную специальность, то есть людей, которые фактически не могли в принципе рассчитывать на бронирование, на что и обратили внимание в Министерстве обороны и ТЦК.

Член Высшего совета правосудия Виталий Салихов отметил, что ответственность за «мобилизационный кризис», внезапно настигший Судебную охрану, лежит и на руководстве Государственной судебной администрации, которое еще на начальном этапе «самоустранилось от решения проблемы», поэтому руководство Судебной охраны самостоятельно не смогло разработать адекватный сценарий действий по решению проблемных вопросов мобилизации.

Что будет дальше

Как сообщил Павел Малыхин, руководство Службы судебной охраны попытается дотянуть количество забронированных сотрудников до 90%.

По поручению министра Кабинета министров Олега Немчинова, помочь Судебной охране в решении вопросов бронирования 90% сотрудников, почему-то должно Министерство внутренних дел.

Вместе с тем в Службе судебной охраны надеются, что до конца июля Минобороны и Минэкономики все же согласуют списки на бронирование 755 и 632 военнообязанных работников ССО соответственно, что позволит судебной охране работать в более или менее спокойном режиме.

Автор: Вячеслав Хрипун

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