Чи може роботодавець звільнити одиноку матір за прогул: відповідь

Звільнення одиноких матерів у разі наявності дитини віком до 14 років або дитини з інвалідністю з ініціативи роботодавця не допускається.

Стало відомо, чи можливо звільнити з роботи одиноку матір, при наявності дитини віком до чотирнадцяти років, за вчинення нею прогулу. На це питання відповіла Державна служба з питань праці.

Відповідно до вимог частини 3 статті 184 КЗпП України звільнення вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років (до шести років – частина шоста статті 179), одиноких матерів при наявності дитини віком до чотирнадцяти років або дитини з інвалідністю з ініціативи роботодавця не допускається, крім випадків повної ліквідації підприємства, установи, організації, коли допускається звільнення з обов’язковим працевлаштуванням.

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