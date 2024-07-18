Захисних екранів поки не буде: які заходи планують вжити у метро Києва від падіння пасажирів на колії

Тільки в червні 2024 року на колії впали вже три пасажири.

Фото: Суспільне

У столичному метрополітені почастішали випадки падіння пасажирів на колії – у червні 2024 року сталося три таких інциденти.

Як ми писали, кияни зареєстрували петицію із закликом встановити захисні екрани на станціях метро у звʼязку зі збільшенням випадків потрапляння пасажирів під потяг.

Заступник директора Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Валентин Кульбако розповів, що планують робити у метро, аби запобігти падінню людей на колії.

За його словами, у метрополітені розробляють додаткові заходи, щоб зменшити випадки падіння пасажирів на колії метро. Про це він зазначив у коментарі «РБК-Україна».

Зокрема:

посилять інформування щодо правил поведінки пасажирів на платформі;

будуть створені додаткові попереджувальні знаки (наліпки) щодо обережності під час очікування поїзда на підлозі платформ окремих станцій, перед обмежувальною лінією;

посилять візуальний контролю за станом пасажирів на контрольно-пропускних пунктах станцій.

Також у метрополітені додатково опрацьовують питання щодо можливості встановлення захисних екранів з урахуванням пасажиропотоків, конструктивних та архітектурно-планувальних характеристик станцій.

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