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Відмова від військової служби через релігійні переконання є ухиленням від мобілізації — огляд практики ККС ВС

10:12, 18 липня 2024
В огляді відображено найважливіші правові позиції і висновки з кримінального та кримінального процесуального права.
Відмова від військової служби через релігійні переконання є ухиленням від мобілізації — огляд практики ККС ВС
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Верховний Суд оприлюднив огляд актуальної судової практики Касаційного кримінального суду у складі ВС за червень 2024 року.

В огляді відображено найважливіші правові позиції і висновки з кримінального та кримінального процесуального права, серед яких слід виокремити такі.

У сфері кримінального права:

– вказано, що користування посвідченням водія, отриманим в установленому законом порядку, в яке внесена завідомо недостовірна інформація про керування транспортними засобами відповідної категорії, є використанням завідомо підробленого документа (ч. 4 ст. 358 КК України);

– акцентовано на тому, що для наявності складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 197-1 КК України, достатньо факту самовільного зайняття земельної ділянки в зонах особливого режиму використання земель, зокрема у прикордонній смузі;

– встановлено, що відмова від військової служби військовозобов’язаним, який належить до релігійної організації, віровчення якої не допускає користування зброєю, є ухиленням від призову за мобілізацією.

У сфері кримінального процесуального права:

– зазначено, що проведення огляду щитової обліку постачання води, яка знаходиться в під'їзді будинку, можливе без дозволу слідчого судді, оскільки таке приміщення є загальнодоступним місцем, а не власністю чи іншим володінням особи в розумінні статей 233, 237 КПК України;

– констатовано, що роз’яснення особі її права на розгляд кримінального провадження колегіальним складом суду є додатковою гарантією неупередженого, справедливого судового розгляду та невіддільною складовою права на захист;

– акцентовано на тому, що спеціальна конфіскація застосовується до знаряддя вчинення злочину, а не до його окремої частини.

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