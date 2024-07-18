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Прокуратура вимагає припинити незаконне будівництво багатоповерхівок у Дарницькому районі Києва

11:37, 18 липня 2024
Прокуратура через суд вимагає припинити право власності на земельні ділянки через незаконне будівництво багатоповерхівок.
Прокуратура вимагає припинити незаконне будівництво багатоповерхівок у Дарницькому районі Києва
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Прокуратура в судовому порядку вимагає припинити право власності на земельні ділянки, на яких замість житлових будинків зводять багатоквартирні будівлі, порушуючи цільове призначення землі. Про це повідомляє Київської міської прокуратури.

Дарницька окружна прокуратура, реалізуючи свої конституційні повноваження, виявила факти нецільового використання земельних ділянок під час будівництва житлового комплексу по вулиці Грузинській у Дарницькому районі Києва.

З'ясувалося, що на земельних ділянках загальною площею 0,32 га, призначених для будівництва житлових будинків, які знаходяться на території житлової та садибної забудови, зводиться багатоквартирний будинок. Чинне законодавство забороняє розміщення багатоквартирних будинків у кварталах садибної забудови. Крім того, максимально допустимий відсоток забудови для житлових будинків становить 50%, тоді як на вказаних земельних ділянках цей показник перевищено.

У відповідь на виявлені порушення прокуратура подала позов до Дарницького районного суду міста Києва з вимогою припинити право власності на ці земельні ділянки та повернути їх у власність територіальної громади міста Києва.

Суд відкрив провадження у цій справі.

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