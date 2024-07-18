Союзники пообещали больше F-16, чем Украина имеет обученных пилотов, – Арахамия

Проблема не в самолетах, а в пилотах: Украина получает больше F-16, чем может обслуживать.

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Председатель фракции «Слуга народа» и член комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Давид Арахамия сообщил, что союзники пообещали Украине больше истребителей F-16, чем подготовили пилотов для их управления. Сейчас основная проблема заключается не в наличии самолетов, а в отсутствии достаточного количества обученных пилотов и инженеров. Об этом Арахамия рассказал в эфире телемарафона.

«Сейчас количество обещанных нам бортов, не только от Бельгии, а от всех других стран, Дании, Нидерландов, уже вдвое больше, чем количество обученных пилотов и инженеров, которые могут это обслуживать. То есть у нас сейчас узкое место - уже не борта, а люди», - отметил он.

Арахамия также рассказал, что Верховная Рада сформировала парламентскую делегацию в США с целью ускорить обучение украинских пилотов и уменьшить очередь на полигонах, где проходят тренировки.

Еще одной проблемой является ограниченное количество мест для обслуживания и расположения истребителей F-16 в Украине. Однако, Арахамия выразил надежду, что первые истребители, которые в ближайшее время поступят в Украину, удастся правильно сохранить и эффективно использовать.

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