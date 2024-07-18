Верховная Рада примет чрезвычайную меру – предоставит Кабмину право приостановить выплаты по внешнему государственному долгу

Через час после публикации этой информации Роксолана Пидласа уточнила, что «на повторном заседании комитета рекомендовали правительственный 11396, который будет иметь идентичное содержание плюс ограничили право Кабмина приостанавливать выплаты по внешнему государственному долгу до 1 октября 2024 года».

Верховная Рада намерена дать Кабмину право приостановить выплаты по внешнему государственному долгу. Соответствующий законопроект 11396-1 зарегистрировал вчера, 17 июля, глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

Комитет по бюджету уже рекомендовал законопроект 11396-1 принять за основу и в целом.

Как отметила председатель бюджетного Комитета Совета Роксолана Пидласа, 11396-1 - это чрезвычайная мера, содержащая две нормы:

разрешить правительству взять гарантированный государством долг бывшего Укравтодора в «периметр» государственного долга и осуществить его реструктуризацию (речь идет о серии еврооблигаций 2021 года на общую сумму 700 млн долларов + проценты). «К сожалению, мы вынуждены констатировать, что самостоятельно такую ​​реструктуризацию Агентство восстановления сделать не может, что создает прямой риск для государственного бюджета», отметила она. предоставить право Правительству временного приостановить выплаты по внешнему государственному долгу в случае необходимости. Фактически – если официальная договоренность о реструктуризации не будет достигнута до 10 августа, когда наступит срок купонных выплат по одному из выпусков государственных еврооблигаций с погашением в 2026 году.

«Похожее техническое решение было уже использовано в 2015 году, когда Украина приняла Закон «Об особенностях совершения сделок с государственным, гарантированным государством долгом и местным долгом» в мае, достигла принципиальных договоренностей с инвесторами в конце августа, и объявила о завершении сделки в ноябре.

МВФ в рабочем порядке выразил поддержку этого законопроекта, поскольку он будет способствовать усилению долговой устойчивости Украины – обязательства, которое мы на себя взяли в Меморандуме с МВФ.

Будем просить ВРУ поддержать этот проект на ближайшем пленарном заседании, поскольку он является важным элементом реструктуризации, которая позволит сэкономить на платежах по обслуживанию и погашению суверенных еврооблигаций свыше 10 млрд. долл. США до конца 2027 года» - указала Пидласа.

ОБНОВЛЕНО

Через час после публикации этой информации Роксолана Пидласа уточнила, что «на повторном заседании комитета рекомендовали правительственный 11396, который будет иметь идентичное содержание + ограничили право Кабмина приостанавливать выплаты по внешнему государственному долгу до 01 октября 2024 года».

Напомним, недавно председатель Комитета Верховной Рады по бюджету Роксолана Пидласа заявила, что обсуждала изменения в Госбюджет на 2024 год для покрытия «дыры» в 400-500 миллиардов грн в этом году с послом Германии. «Здесь ждем инициативы Правительства» - отметила она, не уточняя, о какой именно инициативе идет речь.

При этом МВФ не возражает против такого варианта, как печать гривны, если других вариантов не будет.

В свою очередь председатель Комитета Верховной Рады по вопросам налоговой политики Даниил Гетманцев озвучил несколько вариантов, чтобы покрыть эту «дыру». Один из них – это повышение налогов. При этом быстро получить средства в необходимых для страны объемах можно только из-за изменений в основные налоги, как НДС и военный сбор. Худшим же вариантом будет эмиссия.

Автор: Наталя Мамченко

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