Верховная Рада примет чрезвычайную меру – предоставит Кабмину право приостановить выплаты по внешнему государственному долгу

Верховная Рада намерена дать Кабмину право приостановить выплаты по внешнему государственному долгу. Соответствующий законопроект 11396-1 зарегистрировал вчера, 17 июля, глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.
Комитет по бюджету уже рекомендовал законопроект 11396-1 принять за основу и в целом.
Как отметила председатель бюджетного Комитета Совета Роксолана Пидласа, 11396-1 - это чрезвычайная мера, содержащая две нормы:
«Похожее техническое решение было уже использовано в 2015 году, когда Украина приняла Закон «Об особенностях совершения сделок с государственным, гарантированным государством долгом и местным долгом» в мае, достигла принципиальных договоренностей с инвесторами в конце августа, и объявила о завершении сделки в ноябре.
МВФ в рабочем порядке выразил поддержку этого законопроекта, поскольку он будет способствовать усилению долговой устойчивости Украины – обязательства, которое мы на себя взяли в Меморандуме с МВФ.
Будем просить ВРУ поддержать этот проект на ближайшем пленарном заседании, поскольку он является важным элементом реструктуризации, которая позволит сэкономить на платежах по обслуживанию и погашению суверенных еврооблигаций свыше 10 млрд. долл. США до конца 2027 года» - указала Пидласа.
ОБНОВЛЕНО
Через час после публикации этой информации Роксолана Пидласа уточнила, что «на повторном заседании комитета рекомендовали правительственный 11396, который будет иметь идентичное содержание + ограничили право Кабмина приостанавливать выплаты по внешнему государственному долгу до 01 октября 2024 года».
Напомним, недавно председатель Комитета Верховной Рады по бюджету Роксолана Пидласа заявила, что обсуждала изменения в Госбюджет на 2024 год для покрытия «дыры» в 400-500 миллиардов грн в этом году с послом Германии. «Здесь ждем инициативы Правительства» - отметила она, не уточняя, о какой именно инициативе идет речь.
При этом МВФ не возражает против такого варианта, как печать гривны, если других вариантов не будет.
В свою очередь председатель Комитета Верховной Рады по вопросам налоговой политики Даниил Гетманцев озвучил несколько вариантов, чтобы покрыть эту «дыру». Один из них – это повышение налогов. При этом быстро получить средства в необходимых для страны объемах можно только из-за изменений в основные налоги, как НДС и военный сбор. Худшим же вариантом будет эмиссия.
Автор: Наталя Мамченко
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