Практика судов
  1. В Украине

В Киеве временно ограничили движение поездов на «зеленой» линии метро

11:01, 18 июля 2024
Станции «Сырец», «Дорогожичи» и «Лукьяновская» временно закрыты.
В Киеве временно ограничили движение поездов на «зеленой» линии метро
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Движение поездов на «зеленой» линии киевского метро сейчас организовано между станциями «Золотые ворота» и «Красный хутор». Станции «Сырец», «Дорогожичи» и «Лукьяновская» временно закрыты для пассажиров. Об этом сообщили в КГГА.

О возобновлении работы этих станций и движения поездов будет сообщено дополнительно.

КП «Киевский метрополитен» приносит извинения за временные неудобства и благодарит за понимание.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховная Рада приняла закон о повышении цены на бензин и газ

Парламент принял закон о повышении акцизного налога на топливо.

Антикоррупционный комитет Рады назвал коррупционным законопроект Кабмина о заключении соглашений со следствием

Специализированная антикоррупционная прокуратура также выступила против законопроекта о разоблачении более «мелкими» коррупционерами более высокопоставленных взяточников в редакции Кабмина.

Верховная Рада примет чрезвычайную меру – предоставит Кабмину право приостановить выплаты по внешнему государственному долгу

Через час после публикации этой информации Роксолана Пидласа уточнила, что «на повторном заседании комитета рекомендовали правительственный 11396, который будет иметь идентичное содержание плюс ограничили право Кабмина приостанавливать выплаты по внешнему государственному долгу до 1 октября 2024 года».

Заключение соглашений о признании виновности для разоблачения более высокопоставленных коррупционеров – Рада рассмотрит законопроект Кабмина

В Уголовном кодексе предусматривают, что при разоблачении подозреваемым или обвиняемым другого лица в совершении коррупционного правонарушения суд может принять решение об утверждении соглашения о признании виновности.

Верховный Суд высказался по поводу применения административным судом доктрины venire contra factum proprium – запрета противоречивого поведения

Верховный Суд указал на недопустимость противоречивого (непоследовательного) поведения в публично-правовых отношениях.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ірина Булгакова
    Ірина Булгакова
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді
  • Тетяна Войтенко
    Тетяна Войтенко
    суддя Подільського районного суду міста Києва