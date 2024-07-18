В Киеве временно ограничили движение поездов на «зеленой» линии метро

Движение поездов на «зеленой» линии киевского метро сейчас организовано между станциями «Золотые ворота» и «Красный хутор». Станции «Сырец», «Дорогожичи» и «Лукьяновская» временно закрыты для пассажиров. Об этом сообщили в КГГА.
О возобновлении работы этих станций и движения поездов будет сообщено дополнительно.
КП «Киевский метрополитен» приносит извинения за временные неудобства и благодарит за понимание.
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