ВАКС затвердив угоду між Олегом Горецьким та слідством: він перерахує 50 млн на дрони та дасть покази

Олегу Горецькому дали умовний строк і зобов'язали перерахувати кошти на армію.

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Вищий антикорупційний суд затвердив угоду про визнання винуватості, укладену між прокурором САП та адвокатом Олегом Горецьким. Про це повідомляє САП.

"Відповідно до угоди суд визнав особу винуватою у пособництві в пропозиції службовій особі, яка займає особливо відповідальне становище, надати їй та третій особі неправомірну вигоду та наданні такої вигоди за вчинення службовою особою, в інтересах того, хто пропонує та надає таку вигоду, та в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням наданої їй влади та службового становища, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 369 КК України та у шахрайстві за ч. 4 ст. 190 КК України", - йдеться у повідомленні.

За вироком суду Горецькому призначено покарання у виді 5 років позбавлення волі без конфіскації майна. На підставі ст. 75 КК України суд звільнив особу від відбування призначеного покарання із іспитовим строком 3 роки.

За умовами угоди особа зобов’язана співпрацювати зі стороною обвинувачення та надавати викривальні покази, а також перерахувати 21 млн грн на спеціальний рахунок у Фонд United 24 на спільний проєкт Генштабу ЗСУ, Держспецзв'язку та Міністерства цифрової трансформації - «Армія дронів».

Вилучені в ході розслідування грошові кошти у сумі близько 29 млн грн також будуть перераховані на підтримку Збройних сил України. Крім того, у порядку спеціальної конфіскації стягується 350 тис. доларів США.

Раніше ми писали, що адвокату Горецькому обрали запобіжний захід.

Нагадаємо, що ексголова Верховного Суду разом з адвокатом Олегом Горецьким підозрюються в отриманні неправомірної вигоди.

Вищий антикорупційний суд застосував щодо ексголови ВС запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

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