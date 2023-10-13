Між Бердичевом та Козятином з рейок зійшли вагони: змінено маршрут поїздів

Аварія стала причиною зміни маршруту кількох поїздів, зокрема тих, що прямують з Києва в Чернівці, Рахів і Трускавець.

Фото: Укрзалізниця

Між Бердичевом та Козятином з рейок зійшло кілька вантажних вагонів. У зв'язку з цим змінено маршрут ряду пасажирських поїздів, повідомляє Укрзалізниця.

Через Жмеринку та Підволочиськ із затримкою до двох годин слідуватимуть такі поїзди:

7 Київ - Чернівці,

95 Київ - Рахів,

49 Київ – Трускавець.

Поїзд 23 Київ - Хелм слідує за зміненим маршрутом через Коростень та Шепетівку із затримкою близько однієї години.

Поїзд 78 Ковель - Одеса прямуватиме через Бердичів, Житомир, Фастів та Козятин із затримкою до трьох годин.

Поїзд 6 Ясіня - Запоріжжя прямуватиме через Шепетівку, Коростень та Фастів із затримкою до трьох годин без зупинки по станції Бердичів.

"Пасажирів від Бердичева на цей рейс у дніпровському напрямку довеземо до Фастова поїздом 78 з наступною пересадкою на придбані місця. Пасажирів цього рейсу ДО Бердичева готуємо до пересадки на поїзд 88 у Фастові", - пояснили в УЗ.

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