Між Бердичевом та Козятином з рейок зійшли вагони: змінено маршрут поїздів

Між Бердичевом та Козятином з рейок зійшло кілька вантажних вагонів. У зв'язку з цим змінено маршрут ряду пасажирських поїздів, повідомляє Укрзалізниця.
Через Жмеринку та Підволочиськ із затримкою до двох годин слідуватимуть такі поїзди:
- 7 Київ - Чернівці,
- 95 Київ - Рахів,
- 49 Київ – Трускавець.
Поїзд 23 Київ - Хелм слідує за зміненим маршрутом через Коростень та Шепетівку із затримкою близько однієї години.
Поїзд 78 Ковель - Одеса прямуватиме через Бердичів, Житомир, Фастів та Козятин із затримкою до трьох годин.
Поїзд 6 Ясіня - Запоріжжя прямуватиме через Шепетівку, Коростень та Фастів із затримкою до трьох годин без зупинки по станції Бердичів.
"Пасажирів від Бердичева на цей рейс у дніпровському напрямку довеземо до Фастова поїздом 78 з наступною пересадкою на придбані місця. Пасажирів цього рейсу ДО Бердичева готуємо до пересадки на поїзд 88 у Фастові", - пояснили в УЗ.
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