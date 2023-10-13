Комісія Конгресу рекомендує США підготуватися до одночасної війни з Китаєм та рф, — ЗМІ

Для цього США необхідно розширити свої збройні сили та модернізувати ядерну зброю — пише Reuters.

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США мають підготуватись до можливих одночасних воєн з росією та Китаєм. Для цього США слід розширити свої звичайні збройні сили, зміцнити альянси та розширити програму модернізації ядерної зброї. Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що таке рішення ухвалила призначена Конгресом США двопартійна комісія зі стратегічної політики.

Джерело видання, залучене до підготовки звіту, відмовилось повідомити, чи показали будь-яку співпрацю Китаю та рф у сфері ядерної зброї брифінги групи розвідників.

"Ми стурбовані. Між ними може бути якась остаточна координація, яка приведе нас до цієї конструкції двох воєн", - сказав чиновник.

Комісія наголосила, що США та їхні союзники мають бути готові стримати та перемогти обох противників одночасно. Також вона зазначила, що міжнародний порядок "перебуває під загрозою з боку авторитарних режимів Китаю та рф".

Автори звіту вважають, що китайська та російська загрози загостряться у 2027-2035 роках. Через це "рішення необхідно ухвалювати зараз, щоб нація була готова".

Також вони рекомендують до 2046 року повністю профінансувати 30-річну програму модернізації ядерної зброї США, яка в 2017 році оцінювалась в 400 млрд доларів.

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