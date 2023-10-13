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Верховный Суд сделал вывод об обстоятельствах, обусловливающих обязательное проведение стратегической экологической оценки документов государственного планирования

Верховный Суд определил, что необходимо проверить для определения наличия оснований для обязательного проведения стратегической экологической оценки документа государственного планирования.

Дело о защите исторического ареала Львова с целью обеспечения единства практики передано на рассмотрение Судебной палаты КАС ВС

По этому делу спорные правоотношения касались правомерности предписания Минкультуры по остановке проведения земляных и любых других строительных работ на объекте строительства, которое выполняется в пределах исторического ареала Львова.

В прокуратуре возобновлено проведение специальных проверок

Специальные проверки будут также проведены в отношении лиц, назначенных на должности в период действия военного положения.

Мать двоих несовершеннолетних детей из Мариуполя осудили за получение 8000 грн в рамках программы єПідтримка, - приговор суда

Суд рассказал, что приговорил к лишению свободы с испытательным сроком мать двух несовершеннолетних детей из Мариуполя, которая переехала в Полтавскую область и получила 8 тысяч грн через єПідтримку, но не имела на это права.

Подозреваемый требовал у СМИ и прокуратуры опровергнуть информацию о его задержании, – Верховный Суд установил, подлежит ли опровержению информация, полученная в ходе досудебного расследования

По вопросам общественного правопорядка общество должно быть осведомленным и ознакомленным, и такое распространение информации соответствует практике применения Конвенции о защите прав человека и не является нарушением презумпции невиновности, – позиция Верховного Суда.

  1. В мире

Комиссия Конгресса рекомендует США подготовиться к одновременной войне с Китаем и рф, — СМИ.

08:20, 13 октября 2023
Для этого необходимо США расширить свои вооруженные силы и модернизировать ядерное оружие, пишет Reuters.
Комиссия Конгресса рекомендует США подготовиться к одновременной войне с Китаем и рф, — СМИ.
Фото: depositphotos.com
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США должны подготовиться к возможным одновременным войнам с рф и Китаем. Для этого США необходимо расширить свои обычные вооруженные силы, укрепить альянсы и расширить программу модернизации ядерного оружия. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что такое решение приняла назначенная Конгрессом США двухпартийная комиссия по стратегической политике.

Источник издания, вовлеченный в подготовку отчета, отказался сообщить, показали ли какое-либо сотрудничество Китая и россии в сфере ядерного оружия брифинги группы разведчиков.

"Мы обеспокоены. Между ними может быть какая-то окончательная координация, которая приведет нас к этой конструкции двух войн", – сказал чиновник.

Комиссия подчеркнула, что США и их союзники должны быть готовы сдержать и победить обоих противников одновременно. Также она отметила, что международный порядок находится под угрозой со стороны авторитарных режимов Китая и россии.

Авторы отчета считают, что китайская и российская угрозы обострятся в 2027-2035 годах. Поэтому "решение необходимо принимать сейчас, чтобы нация была готова".

Также они рекомендуют к 2046 году полностью профинансировать 30-летнюю программу модернизации ядерного оружия США, которая в 2017 году оценивалась в 400 млрд долларов.

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