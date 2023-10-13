Комиссия Конгресса рекомендует США подготовиться к одновременной войне с Китаем и рф, — СМИ.

Для этого необходимо США расширить свои вооруженные силы и модернизировать ядерное оружие, пишет Reuters.

Фото: depositphotos.com

США должны подготовиться к возможным одновременным войнам с рф и Китаем. Для этого США необходимо расширить свои обычные вооруженные силы, укрепить альянсы и расширить программу модернизации ядерного оружия. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что такое решение приняла назначенная Конгрессом США двухпартийная комиссия по стратегической политике.

Источник издания, вовлеченный в подготовку отчета, отказался сообщить, показали ли какое-либо сотрудничество Китая и россии в сфере ядерного оружия брифинги группы разведчиков.

"Мы обеспокоены. Между ними может быть какая-то окончательная координация, которая приведет нас к этой конструкции двух войн", – сказал чиновник.

Комиссия подчеркнула, что США и их союзники должны быть готовы сдержать и победить обоих противников одновременно. Также она отметила, что международный порядок находится под угрозой со стороны авторитарных режимов Китая и россии.

Авторы отчета считают, что китайская и российская угрозы обострятся в 2027-2035 годах. Поэтому "решение необходимо принимать сейчас, чтобы нация была готова".

Также они рекомендуют к 2046 году полностью профинансировать 30-летнюю программу модернизации ядерного оружия США, которая в 2017 году оценивалась в 400 млрд долларов.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.