Между Бердичевом и Казатином с рельсов сошли вагоны: изменен маршрут поездов

Авария стала причиной изменения маршрута нескольких поездов, в том числе тех, которые следуют из Киева в Черновцы, Рахов и Трускавец.

Фото: Укрзализныця

Между Бердичевом и Казатином с рельсов сошли несколько грузовых вагонов. В этой связи изменен маршрут ряда пассажирских поездов, сообщает Укрзализныця.

Через Жмеринку и Подволочиск с задержкой до двух часов следуют следующие поезда:

7 Киев - Черновцы,

95 Киев - Рахов,

49 Киев – Трускавец.

Поезд 23 Киев – Хелм следует за измененным маршрутом через Коростень и Шепетовку с задержкой около одного часа.

Поезд 78 Ковель – Одесса будет следовать через Бердичев, Житомир, Фастов и Казатин с задержкой до трех часов.

Поезд 6 Ясиня - Запорожье будет следовать через Шепетовку, Коростень и Фастов с задержкой до трех часов без остановки по станции Бердичев.

"Пассажиров от Бердичева на этот рейс в днепровском направлении довезем до Фастова на поезде 78 со следующей пересадкой на приобретенные места. Пассажиров этого рейса ДО Бердичева готовим к пересадке на поезд 88 в Фастове", - пояснили в УЗ.

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