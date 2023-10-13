Между Бердичевом и Казатином с рельсов сошли вагоны: изменен маршрут поездов

Между Бердичевом и Казатином с рельсов сошли несколько грузовых вагонов. В этой связи изменен маршрут ряда пассажирских поездов, сообщает Укрзализныця.
Через Жмеринку и Подволочиск с задержкой до двух часов следуют следующие поезда:
- 7 Киев - Черновцы,
- 95 Киев - Рахов,
- 49 Киев – Трускавец.
Поезд 23 Киев – Хелм следует за измененным маршрутом через Коростень и Шепетовку с задержкой около одного часа.
Поезд 78 Ковель – Одесса будет следовать через Бердичев, Житомир, Фастов и Казатин с задержкой до трех часов.
Поезд 6 Ясиня - Запорожье будет следовать через Шепетовку, Коростень и Фастов с задержкой до трех часов без остановки по станции Бердичев.
"Пассажиров от Бердичева на этот рейс в днепровском направлении довезем до Фастова на поезде 78 со следующей пересадкой на приобретенные места. Пассажиров этого рейса ДО Бердичева готовим к пересадке на поезд 88 в Фастове", - пояснили в УЗ.
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