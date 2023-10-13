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Верховный Суд сделал вывод об обстоятельствах, обусловливающих обязательное проведение стратегической экологической оценки документов государственного планирования

Верховный Суд определил, что необходимо проверить для определения наличия оснований для обязательного проведения стратегической экологической оценки документа государственного планирования.

Дело о защите исторического ареала Львова с целью обеспечения единства практики передано на рассмотрение Судебной палаты КАС ВС

По этому делу спорные правоотношения касались правомерности предписания Минкультуры по остановке проведения земляных и любых других строительных работ на объекте строительства, которое выполняется в пределах исторического ареала Львова.

В прокуратуре возобновлено проведение специальных проверок

Специальные проверки будут также проведены в отношении лиц, назначенных на должности в период действия военного положения.

Мать двоих несовершеннолетних детей из Мариуполя осудили за получение 8000 грн в рамках программы єПідтримка, - приговор суда

Суд рассказал, что приговорил к лишению свободы с испытательным сроком мать двух несовершеннолетних детей из Мариуполя, которая переехала в Полтавскую область и получила 8 тысяч грн через єПідтримку, но не имела на это права.

Подозреваемый требовал у СМИ и прокуратуры опровергнуть информацию о его задержании, – Верховный Суд установил, подлежит ли опровержению информация, полученная в ходе досудебного расследования

По вопросам общественного правопорядка общество должно быть осведомленным и ознакомленным, и такое распространение информации соответствует практике применения Конвенции о защите прав человека и не является нарушением презумпции невиновности, – позиция Верховного Суда.

  1. В Украине

ВАКС утвердил соглашение между Олегом Горецким и следствием: он перечислит 50 млн на дроны и даст показания

08:46, 13 октября 2023
Олегу Горецкому дали условный срок и обязали перечислить деньги на армию.
ВАКС утвердил соглашение между Олегом Горецким и следствием: он перечислит 50 млн на дроны и даст показания
Фото: Суспільне
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Высший антикоррупционный суд утвердил соглашение о признании виновности, заключенное между прокурором САП и адвокатом Олегом Горецким. Об этом сообщает САП.

"В соответствии с соглашением суд признал лицо виновным в пособничестве в предложении должностному лицу, занимающему особо ответственное положение, предоставить ему и третьему лицу неправомерную выгоду и предоставление такой выгоды за совершение должностным лицом, в интересах того, кто предлагает и предоставляет такую выгоду, и в интересах третьего лица любого действия с использованием предоставленной ему власти и служебного положения, то есть в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.5 ст.27, ч.4 ст. ", – говорится в сообщении.

По приговору Горецкому судом назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы без конфискации имущества. На основании ст. 75 УК Украины суд освободил лицо от отбывания назначенного наказания с испытательным сроком 3 года.

По условиям соглашения лицо обязано сотрудничать со стороной обвинения и предоставлять разоблачительные показания, а также перечислить 21 млн грн на специальный счет в Фонд United 24 на совместный проект Генштаба ВСУ, Госспецсвязи и Министерства цифровой трансформации – «Армия дронов».

Изъятые в ходе расследования денежные средства в сумме около 29 млн грн также будут перечислены в поддержку Вооруженных сил Украины. Кроме того, в порядке специальной конфискации взимается 350 тыс. долларов США.

Ранее мы писали, что адвокату Горецкому избрали меру пресечения.

Напомним, что экс-председатель Верховного Суда вместе с адвокатом Олегом Горецким подозреваются в получении неправомерной выгоды.

Высший антикоррупционный суд применил в отношении экс-председателя ВС меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

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