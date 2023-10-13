ВАКС утвердил соглашение между Олегом Горецким и следствием: он перечислит 50 млн на дроны и даст показания

Олегу Горецкому дали условный срок и обязали перечислить деньги на армию.

Фото: Суспільне

Высший антикоррупционный суд утвердил соглашение о признании виновности, заключенное между прокурором САП и адвокатом Олегом Горецким. Об этом сообщает САП.

"В соответствии с соглашением суд признал лицо виновным в пособничестве в предложении должностному лицу, занимающему особо ответственное положение, предоставить ему и третьему лицу неправомерную выгоду и предоставление такой выгоды за совершение должностным лицом, в интересах того, кто предлагает и предоставляет такую выгоду, и в интересах третьего лица любого действия с использованием предоставленной ему власти и служебного положения, то есть в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.5 ст.27, ч.4 ст. ", – говорится в сообщении.

По приговору Горецкому судом назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы без конфискации имущества. На основании ст. 75 УК Украины суд освободил лицо от отбывания назначенного наказания с испытательным сроком 3 года.

По условиям соглашения лицо обязано сотрудничать со стороной обвинения и предоставлять разоблачительные показания, а также перечислить 21 млн грн на специальный счет в Фонд United 24 на совместный проект Генштаба ВСУ, Госспецсвязи и Министерства цифровой трансформации – «Армия дронов».

Изъятые в ходе расследования денежные средства в сумме около 29 млн грн также будут перечислены в поддержку Вооруженных сил Украины. Кроме того, в порядке специальной конфискации взимается 350 тыс. долларов США.

Ранее мы писали, что адвокату Горецкому избрали меру пресечения.

Напомним, что экс-председатель Верховного Суда вместе с адвокатом Олегом Горецким подозреваются в получении неправомерной выгоды.

Высший антикоррупционный суд применил в отношении экс-председателя ВС меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.