Обама обеспокоен шансами Байдена на выборах, – СМИ

В беседах Обама выражает обеспокоенность тем, что опросы складываются не в пользу Байдена, пишут СМИ.

Источник фото: Official White House Photo

Бывший президент США Барак Обама выразил серьезную обеспокоенность шансами Джо Байдена на переизбрание. Его слова передает «The Washington Post» со ссылкой на источники, знакомые с позицией Обамы.

По их словам, Обама считает, что путь Байдена к победе значительно сузился, и считает, что действующему президенту необходимо серьезно задуматься о «жизнеспособности» его кандидатуры.

В то же время, как отмечают в СМИ, с момента дебатов Обама общался с Байденом только один раз и в своих разговорах с другими он четко дал понять, что будущее кандидатуры Байдена — это решение, которое должен принять сам президент.

Как пишет «The Washington Post», Обама, сохраняющий огромное влияние в Демократической партии, по данным СМИ, за кулисами был глубоко вовлечен в разговоры о будущем кампании Байдена. Он принимает звонки от многих обеспокоенных демократов, включая бывшую спикерку Палаты представителей Нэнси Пелоси.

В своих беседах Обама выражает обеспокоенность тем, что опросы складываются не в пользу Байдена, электоральные перспективы Дональда Трампа расширяются, а доноры отворачиваются от действующего президента.

Публично команда Байдена остается непоколебимой, заявляя, что президент не откажется от участия в гонке. Однако за кулисами растет тревога в Демократической партии по поводу перспектив Байдена и их потенциального влияния на других кандидатов, пишут в СМИ.

Ведущие демократы в Конгрессе уже предупредили Байдена о широко распространенных опасениях, что его кандидатура может снизить шансы демократов на контроль над законодательными палатами в следующем году.

Несмотря на это Обама подчеркивает, что решение должен принимать сам Байден.

Ранее стало известно, что действующий президент США Джо Байден заверил, что не планирует снимать свою кандидатуру с президентской гонки. В частности, он заявил, что считает себя самым лучшим соперником для Дональда Трампа и имеет шансы победить его.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что после того, как известный американский актер Джордж Клуни выступил в эссе в «New York Times» с критикой против дальнейшей избирательной кампании действующего президента Джо Байдена, к нему присоединилось другие известные личности индустрии развлечений присоединились с призывом, чтобы Байден уступил в гонке другому кандидату.

Также он заявил, что он «на коне» и готов провести новые дебаты с Дональдом Трампом, запланированные на сентябрь. Напомним, Трамп собрал достаточно голосов, чтобы идти в президенты от республиканцев.

Добавим, что издание «Axios» по данным неназванных высокопоставленных демократов пишет, что растущее давление лидеров конгресса партии и близких друзей может убедить Байдена принять решение выйти из президентской гонки уже в эти выходные.

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