Трамп заявил, что ранее за время его каденции россия не совершала никаких агрессивных действий в отношении соседних государств.

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Кандидат в президенты США Дональд Трамп во время финальной речи на съезде Республиканской партии заявил, что может остановить любую войну одним телефонным звонком. Об этом сообщает «Голос Америки».

Трамп затронул вопрос войны в Украине и других конфликтов, которые возникли в последнее время. Он отметил, что в случае его победы на выборах в ноябре «годы войны, хаоса и слабости закончатся». По его словам, при его президентстве не было никаких войн, за исключением борьбы с ИГИЛом, и он способен остановить все войны телефонным звонком.

«Я остановлю эти войны только телефонным звонком. Я могу остановить любую войну телефонным звонком», - заявил Трамп.

Во время выступления Трамп также отметил, что при президентстве Джорджа Буша россия вторглась в Грузию, при администрации Барака Обамы рф аннексировала Крым, а при нынешней администрации США россия стремится забрать всю Украину. Трамп добавил, что во время его пребывания в Белом доме россия не совершила никаких агрессивных действий. Он подчеркнул, что Россия и Китай боялись его.

«Я закончу каждый международный кризис, который создала нынешняя администрация, включая ужасную войну между россией и Украиной», - заявил Трамп во время своего выступления.

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