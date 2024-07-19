Практика судов
  1. В мире
  2. / В Украине

Дональд Трамп и Владимир Зеленский проведут телефонный разговор

09:13, 19 июля 2024
Трамп и Зеленский впервые будут говорить с момента, как Трамп покинул Белый дом.
Дональд Трамп и Владимир Зеленский проведут телефонный разговор
Источник фото: CNN
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кандидат в президенты США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский запланировали телефонный разговор в пятницу, 19 июля. Этот разговор станет первым с того момента, как Трамп покинул Белый дом. Об этом сообщает CNN.

Один из источников предупредил, что графики часто смещаются. Некоторое время идут дискуссии относительно подходящего времени для телефонного разговора между кандидатом от Республиканской партии и Президентом Украины.

Напомним, Трамп неоднократно заявлял, что он мог бы завершить войну в Украине за один день. Недавно Дональд Трамп заявил, что остановит любую войну телефонным звонком.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Пограничная служба получит дополнительно 41,9 млрд, Нацполиция – 15,2 млрд, СБУ – 5,1 млрд – какие суммы предлагает выделить Кабмин в изменениях в Госбюджет

Кабмин предлагает увеличить расходы на 500 млрд и увеличить налоги, потому что необходимо финансировать армию.

Будут ли дальше сажать на 5-8 лет в тюрьму за кражу подгузников из магазина – Рада приняла закон

Сначала депутаты собирались поднять сумму, с которой кража будет становиться «уголовной» с 302,8 грн до 4542 грн, но ко второму чтению отдельную норму о том, что считать мелкой кражей, убрали, что может привести к произвольному толкованию в правоприменительной практике.

Государственные служащие в министерствах теперь получают одинаковую заработную плату – НАДС

В НАДС сообщили о главном достижении в сфере реформы государственной службы.

Сколько принесет бюджету установление обязанности уплачивать военный сбор для граждан при продаже авто и имущества – расчеты Кабмина

Установление уплаты военного сбора лицами, приобретающими право собственности на легковые автомобили, подлежащие первой государственной регистрации в Украине, в размере 15% от стоимости приобретенного движимого имущества – принесет 10,2 млрд грн.

Руководитель аппарата суда сможет выполнять полномочия председателя суда – Рада приняла закон

Руководитель аппарата суда при определенных условиях сможет осуществлять полномочия председателя суда до момента назначения, избрания, перевода или окончания командировки не менее одного судьи.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олена Крутько
    Олена Крутько
    суддя Львівського окружного адміністративного суду
  • Ірина Литвинюк
    Ірина Литвинюк
    суддя Чернівецького апеляційного суду
  • Віктор Колісник
    Віктор Колісник
    суддя Конституційного Суду України