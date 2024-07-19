Дональд Трамп и Владимир Зеленский проведут телефонный разговор

Трамп и Зеленский впервые будут говорить с момента, как Трамп покинул Белый дом.

Источник фото: CNN

Кандидат в президенты США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский запланировали телефонный разговор в пятницу, 19 июля. Этот разговор станет первым с того момента, как Трамп покинул Белый дом. Об этом сообщает CNN.

Один из источников предупредил, что графики часто смещаются. Некоторое время идут дискуссии относительно подходящего времени для телефонного разговора между кандидатом от Республиканской партии и Президентом Украины.

Напомним, Трамп неоднократно заявлял, что он мог бы завершить войну в Украине за один день. Недавно Дональд Трамп заявил, что остановит любую войну телефонным звонком.

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