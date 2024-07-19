Великобритания наложила санкции на 11 судов, транспортирующих российскую нефть

Великобритания ввела санкции танкеров из «теневого флота» россии.

Источник: offshore-energy.biz

Великобритания ввела санкции против 11 судов, транспортирующих нефть и нефтепродукты из россии. Как сообщается на официальном сайте правительства Соединенного Королевства, эти меры касаются судов, среди которых «Залив Амурский» и СКФ «Печора».

Санкции наложены на суда, которые перевозят российскую нефть или нефтепродукты в третьи страны. Указано, что большинство из этих кораблей зарегистрированы под флагами Панамы, Габона и Островов Кука.

Yовые санкции дополняют меры, введенные в июне, когда Великобритания ввела ограничения против шести танкеров и российских компаний в сфере производства и транспортировки сжиженного природного газа, таких как «Мурманск LNG», «Новатэк Мурманск LNG», «Современный морской арктический транспорт LNG» и «Русатом Арктика». Также к санкциям была добавлена компания «Ингосстрах», которая предоставляет услуги страхования для российских экспортеров нефти, включая страхование судов.

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