В Sense SuperApp и у Vodafone произошел технический сбой: нет карт, пропала связь

В Sense SuperApp исчезли карты, а у пользователей Vodafone пропала связь.

В работе мобильного приложения Sense SuperApp государственного Сенс Банка произошел технический сбой. В приложении исчезли все карты. Клиенты государственного Сенс Банка могут иметь технические проблемы испытывают трудности с осуществлением карточных переводов в POS-терминалах, банкоматах и оплат в интернете

Кроме того, технические проблемы у мобильного оператора Vodafone - невозможно позвонить, в мобильном приложении проводятся технические работы.

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