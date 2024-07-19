На Закарпатье водитель микроавтобуса порезал на блок-посте пограничника, видео

В присутствии полиции пограничникам пришлось применять силу и спецсредства, чтобы задержать водителя.

На Закарпатье водитель красного микроавтобуса отказался останавливаться на блок-посте и порезал пограничника ножом. Об этом сообщили в ГПСУ.

«Инцидент произошел на Закарпатье – водитель микроавтобуса отказался останавливаться на блок-посте, а когда его транспортное средство таки заблокировали, стал сопротивляться. В частности, ножом порезал пограничника, который до этого без всякой царапины отбыл две боевые ротации в Донецкой области», - пишут в Госпогранслужбе.

Как сообщается, уже в присутствии полиции пограничникам пришлось применять силу и спецсредства, чтобы задержать водителя.

«За злостное неповиновение и нападение на правоохранителей, 61-летнему мужчине грозит уголовная ответственность», – добавляют в ГПСУ.

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