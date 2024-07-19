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Во Львове задержаны два поджигателя автомобилей ВСУ по заказу врага

14:26, 19 июля 2024
Двое мужчин по заказу рф поджигали автомобили ВСУ и отправляли видеоотчеты.
Во Львове задержаны два поджигателя автомобилей ВСУ по заказу врага
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Во Львове задержаны двое мужчин, которые по заданию врага поджигали автомобили украинских военных. Задержанным предъявлено подозрение за препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 УК Украины). Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

По данным следствия, один из подозреваемых получил предложение подзаработать от представителя страны-агрессора через Телеграмм-канал. Его задачей было поджигать автомобили, имеющие характерные признаки принадлежности к ВСУ, и отправлять видео возгорания в адрес заказчика для подтверждения выполнения задания. После подтверждения видеоотчета подозреваемый получал оплату.

Сожёгши первый автомобиль, подозреваемый привлёк своего товарища. Вместе они сожгли еще два автомобиля, после чего были задержаны правоохранителями.

Известно, что эти поджоги использовались врагом для трансляции пропаганды в российских медиа о якобы украинских протестах. По ходатайству обвинения, суд избрал подозреваемым строгие меры пресечения - содержание под стражей без права внесения залога. Сейчас продолжается расследование для установления заказчиков поджога.

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