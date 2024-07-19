У Львові затримано двох паліїв автівок ЗСУ на замовлення ворога

Двоє чоловіків на замовлення рф підпалювали автомобілі ЗСУ та відправляли відеозвіти.

У Львові затримано двох чоловіків, які за завданням ворога підпалювали автомобілі українських військових. Затриманим пред’явлено підозру за перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 КК України). Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

За даними слідства, один з підозрюваних отримав пропозицію підзаробити від представника країни-агресора через Телеграм-канал. Його завданням було підпалювати автомобілі, що мають характерні ознаки належності до ЗСУ, і надсилати відео загоряння на адресу замовника для підтвердження виконання завдання. Після підтвердження відеозвіту підозрюваний отримував оплату.

Спаливши перший автомобіль, підозрюваний залучив свого товариша. Разом вони спалили ще два автомобілі, після чого були затримані правоохоронцями.

Відомо, що ці підпали використовувалися ворогом для трансляції пропаганди у російських медіа про нібито українські протести. За клопотанням обвинувачення, суд обрав підозрюваним найсуворіші запобіжні заходи – тримання під вартою без права внесення застави. Наразі триває розслідування для встановлення замовників підпалу.

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