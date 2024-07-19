У горах на патрулюванні українсько-словацького кордону знайшли тіло чоловіка

Тіло чоловіка виявив прикордонний наряд у горах Закарпаття.

У горах Закарпаття прикордонний наряд виявив загиблу людину. Як повідомили у ДПСУ, тіло чоловіка знайшов службовий собака прикордонників під час патрулювання українсько-словацького кордону.

«Тіло пролежало у лісі орієнтовно декілька діб. Біля нього був рюкзак з паспортом, особистими речами та грошима. Виявилося, що це 29-річний житель Полтавщини. Ознак насильства не було», - сказано у повідомленні.

Про випадок повідомили у поліцію. Причину і дату смерті встановлять уже експерти.

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