В горах на патрулировании украинско-словацкой границы нашли тело мужчины

Тело мужчины обнаружил пограничный наряд в горах Закарпатья.

В горах Закарпатья пограничный наряд обнаружил погибшего человека. Как сообщили в ГПСУ, тело мужчины нашла служебная собака пограничников во время патрулирования украинско-словацкой границы.

«Тело пролежало в лесу ориентировочно несколько суток. Возле него был рюкзак с паспортом, личными вещами и деньгами. Оказалось, что это 29-летний житель Полтавщины. Признаков насилия не было», - говорится в сообщении.

О случае сообщили в полицию. Причину и дату смерти установят уже эксперты.

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