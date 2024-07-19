19 июля: какой сегодня праздник и главные события

19 июля празднуют Международный день ретейнеров, День новых друзей, а в Украине - День тренера.
В православном календаре этот день посвящен памяти святой преподобной Макрины, сестры святого Василия Великого, и святого пророка Дея. Святая Макрина, жившая в начале IV века в турецкой Каппадокии, отказалась от светской жизни в пользу целомудрия и поступила в девичий монастырь. Она известна своими чудесами и глубокой преданностью Богу.
19 июля также отмечаются дни рождения выдающихся личностей:
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.