19 июля: какой сегодня праздник и главные события

19 июля в Украине отмечают День тренера.

19 июля празднуют Международный день ретейнеров, День новых друзей, а в Украине - День тренера.

В православном календаре этот день посвящен памяти святой преподобной Макрины, сестры святого Василия Великого, и святого пророка Дея. Святая Макрина, жившая в начале IV века в турецкой Каппадокии, отказалась от светской жизни в пользу целомудрия и поступила в девичий монастырь. Она известна своими чудесами и глубокой преданностью Богу.

19 июля также отмечаются дни рождения выдающихся личностей:

1971 год - украинский боксер и политик Виталий Кличко;

1976 год - украинский футболист Александр Радченко;

1983 год - украинская балерина Яна Саленко, прима Берлинского государственного балета и приглашенная звезда Королевского театра Ковент-Гарден в Лондоне.

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