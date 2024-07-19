Договорное регулирование оплаты труда и решение коллективных трудовых споров: обзор судебной практики КЦС ВС

Верховный Суд опубликовал обзор судебной практики КЦС ВС по применению законодательства Украины о коллективных договорах и соглашениях.

Верховный Суд опубликовал обзор судебной практики Кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда по применению законодательства Украины о коллективных договорах и соглашениях.

Особую актуальность сегодня приобретает коллективно-договорное регулирование труда, которое предусматривает непосредственное участие субъектов трудовых отношений в установлении условий труда путем заключения коллективных договоров и соглашений, основной целью которых является регулирование производственных, трудовых, социально-экономических отношений и согласование интересов работников и работодателей.

В обзоре отражены важнейшие правовые выводы, которые будут иметь значение для формирования единой правоприменительной практики.

Среди них - выводы относительно:

- права на ведение переговоров и заключение коллективных договоров, соглашений;

- договорного регулирования оплаты труда;

- социальных гарантий работников и гарантий прав профсоюзов;

- наследования материальной помощи, предусмотренной условиями коллективного договора;

- применения мер дисциплинарного воздействия за невыполнение работником условий коллективного договора и Правил внутреннего трудового распорядка;

- порядка разрешения коллективных трудовых споров (конфликтов) и т.п.

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