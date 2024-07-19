Договірне регулювання оплати праці та вирішення колективних трудових спорів: огляд судової практики КЦС ВС

Верховний Суд опублікував огляд судової практики КЦС ВС щодо застосування законодавства України про колективні договори і угоди.

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Верховний Суд опублікував огляд судової практики Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду щодо застосування законодавства України про колективні договори і угоди.

Особливої актуальності сьогодні набуває колективно-договірне регулювання праці, яке передбачає безпосередню участь суб’єктів трудових відносин у встановленні умов праці шляхом укладення колективних договорів та угод, основною метою яких є регулювання виробничих, трудових, соціально-економічних відносин і узгодження інтересів працівників та роботодавців.

В огляді відображено найважливіші правові висновки, які матимуть значення для формування єдиної правозастосовної практики.

Серед них – висновки щодо:

права на ведення переговорів і укладення колективних договорів, угод;

договірного регулювання оплати праці;

соціальних гарантій працівників та гарантій прав профспілок;

спадкування матеріальної допомоги, передбаченої умовами колективного договору;

застосування заходів дисциплінарного впливу за невиконання працівником умов колективного договору та Правил внутрішнього трудового розпорядку;

порядку вирішення колективних трудових спорів (конфліктів) тощо.

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