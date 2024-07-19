Договірне регулювання оплати праці та вирішення колективних трудових спорів: огляд судової практики КЦС ВС

Верховний Суд опублікував огляд судової практики Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду щодо застосування законодавства України про колективні договори і угоди.
Особливої актуальності сьогодні набуває колективно-договірне регулювання праці, яке передбачає безпосередню участь суб’єктів трудових відносин у встановленні умов праці шляхом укладення колективних договорів та угод, основною метою яких є регулювання виробничих, трудових, соціально-економічних відносин і узгодження інтересів працівників та роботодавців.
В огляді відображено найважливіші правові висновки, які матимуть значення для формування єдиної правозастосовної практики.
Серед них – висновки щодо:
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