19 липня: яке сьогодні свято та головні події

19 липня в Україні відзначають День тренера.

19 липня святкують Міжнародний день ретейнерів, День нових друзів, а в Україні – День тренера.

У православному календарі цей день присвячений пам'яті святої преподобної Макрини, сестри святого Василя Великого, та святого пророка Дея. Свята Макрина, яка жила на початку IV століття в турецькій Кападокії, відмовилася від світського життя на користь цнотливості і вступила до дівочого монастиря. Вона відома своїми чудесами і глибокою відданістю Богу.

19 липня також відзначаються уродини видатних особистостей:

1971 рік — український боксер і політик Віталій Кличко;

1976 рік — український футболіст Олександр Радченко;

1983 рік — українська балерина Яна Саленко, прима Берлінського державного балету та запрошена зірка Королівського театру Ковент-Гарден у Лондоні.

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