На Закарпатті водій мікроавтобуса порізав на блок-посту прикордонника, відео

В присутності поліції, прикордонникам довелося застосовувати силу та спецзасоби, щоби затримати водія.

На Закарпатті водій червоного мікроавтобуса відмовився зупинятися на блок-пості та порізав прикордонника ножем. Про це повідомили у ДПСУ.

«Інцидент стався на Закарпатті – водій мікроавтобуса відмовився зупинятися на блок-пості, а коли його транспортний засіб таки заблокували, став чинити спротив. Зокрема, ножем порізав прикордонника, який до того без жодної подряпини відбув дві бойові ротації на Донеччині», - пишуть у Держприкордонслужбі.

Як повідомляється, вже в присутності поліції, прикордонникам довелося застосовувати силу та спецзасоби, щоби затримати водія.

«За злісну непокору та напад на правоохоронців, 61-річному чоловікові загрожує кримінальна відповідальність», - додають у ДПСУ.

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