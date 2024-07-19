В аэропортах Европы и США из-за технического сбоя вместо табло - синие экраны: фото и видео

Технический сбой парализовал работу аэропортов по всему миру.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», во всем мире произошел глобальный IT-сбой, связанный с взаимодействием антивируса Crowdstrike и Windows. Пользователи Windows по всему миру наблюдают ошибку BSOD или «синий экран смерти» на своих экранах.

Так, в аэропортах Европы и США вместо табло - синие экраны, пишут в сети.

Компания Microsoft отмечает постепенную стабилизацию ситуации после многочисленных жалоб на проблемы с доступом к сервисам, работа над устранением неполадок продолжается. Сбои вызваны проблемами с датчиком Falcon от CrowdStrike.

В Украине технические неполадки коснулись работы «Новой почты», Sense Bank и Vodafone.

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