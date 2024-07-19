19 июля жара ослабнет почти во всех областях Украины

В Киеве и Киевской области 19 июля переменная облачность, без осадков.

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В Украине ожидается кратковременный дождь с грозами в Карпатах, местами и в юго-восточной части. На остальной территории будет без осадков. Жара спадет, сообщили в Украинском гидрометцентре, как пишет «Укринформ».

Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

Температура в западных, северных и Винницкой областях 25-30° (в Карпатах 18-23°); на остальной территории 29-34°, в Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской областях и в Крыму сильная жара 35-38°.

В Киеве и Киевской области 19 июля переменная облачность, без осадков. Температура в столице 27-29°; по региону 25-30°.

На выходных в Украине осадков не прогнозируется, лишь днем ​​20 июля в Карпатах, в течении 21 июля в западных, днем ​​и в Винницкой областях местами кратковременный дождь, гроза.

Температура в западных и северных областях ночью 14-19°, днем ​​24-29° (21 июля в Прикарпатье 21-26°), в центральных областях ночью 17-22°, днем ​​27-32°, на остальной территории ночью 20-25° днем ​​29-34°, местами сильная жара 35-37°.

В столичном регионе 20-21 июля сохранится сухая погода с переменной облачностью. Температура в Киеве ночью 17-19 °, днем ​​27-29 °; по области ночью 14-19°, днем ​​24-29°.

По прогнозам синоптиков, 22 июля в восточных, центральных областях и южной части, 23 июля в западных и северных областях местами возможен кратковременный дождь, гроза, на остальной территории страны без осадков.

Температура ночью 14-20°, днем ​​25-31°; в южной части, восточных и Днепропетровской областях ночью 17-23°, днем ​​29-34°.

В Киеве и области 22-23 июля без осадков, лишь во вторник днем ​​местами кратковременный дождь, гроза. Температура в столице ночью 16-18°, днем ​​27-29°. На Киевщине ночью 14-19°, днем 25-30°.

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