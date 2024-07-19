19 липня спека послабне майже в усіх областях України

У Києві та Київській області 19 липня мінлива хмарність, без опадів.

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В Україні очікуються короткочасні дощі з грозами в Карпатах, місцями й в південно-східній частині. На решті території буде без опадів. Спека спаде, повідомили в Українському гідрометцентрі, як пише «Укрінформ».

Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.

Температура у західних, північних та Вінницькій областях 25-30° (в Карпатах 18-23°); на решті території 29-34°, у Херсонській, Запорізькій, Донецькій, Луганській областях та в Криму сильна спека 35-38°.

У Києві та Київській області 19 липня мінлива хмарність, без опадів. Температура у столиці 27-29°; по регіону 25-30°.

На вихідних в Україні опадів не прогнозується, лише вдень 20 липня в Карпатах, впродовж 21 липня в західних, вдень і в Вінницькій областях місцями короткочасний дощ, гроза.

Температура у західних та північних областях вночі 14-19°, вдень 24-29° (21 липня на Прикарпатті 21-26°), у центральних областях вночі 17-22°, вдень 27-32°, на решті території вночі 20-25°, вдень 29-34°, місцями сильна спека 35-37°.

У столичному регіоні 20-21 липня збережеться суха погода з мінливою хмарністю. Температура у Києві вночі 17-19°, вдень 27-29°; по області вночі 14-19°, вдень 24-29°.

За прогнозами синоптиків, 22 липня у східних, центральних областях та південній частині, 23 липня в західних та північних областях місцями можливий короткочасний дощ, гроза, на решті території країни без опадів.

Температура вночі 14-20°, вдень 25-31°; у південній частині, східних та Дніпропетровській областях вночі 17-23°, вдень 29-34°.

У Києві та області 22-23 липня без опадів, лише у вівторок вдень місцями короткочасний дощ, гроза. Температура у столиці вночі 16-18°, вдень 27-29°. На Київщині вночі 14-19°, вдень 25-30°.

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