В Vodafone объяснили, почему исчезла мобильная связь

В компании Vodafone утверждают, что уже восстановили мобильную связь.

Как известно, 19 июля произошел глобальный технический сбой по всему миру. В частности, утром полностью исчезла связь и мобильный интернет компании Vodafone.

Сейчас в компании утверждают, что услуга возобновлена.

«Сегодня утром в течение часа наблюдались сложности в получении услуг у части абонентов Vodafone во всех регионах Украины. Специалисты компании оперативно среагировали на ситуацию, и с 9:20 все основные услуги постепенно возобновляются. Причиной послужил сбой в работе глобальных информационных систем, который повлиял на инфраструктуру многих компаний мира» - указали в Vodafone.

Напомним, глобальный ИТ-сбой парализовал работу авиакомпаний, банков и бирж по всему миру.

Также напомним, что у Vodafone наблюдается исчезнование связи при отключении света. Судя по комментариям пользователей в соцсетях, пока эту проблему компания не решила.

Автор: Наталя Мамченко

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