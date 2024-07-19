Оказывая давление на рф, можно договориться о дипломатическом урегулировании – Зеленский об окончании войны

Президент считает, что не все территории отвоевываются силой и весь мир должен оказывать давление на рф.

Источник фото: ВВС

Как известно, в прошлом месяце Швейцария принимала Саммит мира, но россия не была приглашена. После этого Владимир Зеленский заявил, что представители рф должны присутствовать на втором Саммите мира, запланированном на ноябрь.

В интервью британскому «ВВС» Президент сказал, что весь мир должен будет оказывать давление на россию, чтобы убедить ее сесть за стол и рассмотреть возможность прекращения войны.

Это не означает, что все территории отвоевываются силой. Я думаю, что сила дипломатии может помочь», – сказал он, добавив, что более слабая рф на поле боя поставит Украину на более сильную позицию за столом переговоров.

«Оказывая давление на россию, я думаю, что можно договориться о дипломатическом урегулировании», - сказал Зеленский.

Также Президент сказал «BBC», что он предусматривает время, когда он уйдет в отставку с поста Президента.

«Но не раньше, чем закончится война», – сказал он.

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