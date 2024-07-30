Кабмін затвердив держпрограму з утвердження національної та громадянської ідентичності до 2028 року

Програма спрямована на популяризацію суспільно-державних цінностей України.

Фото: КМУ

Кабінет Міністрів затревдив Державну цільову соціальну програму з утвердження української національної та громадянської ідентичності на період до 2028 року. Про це повідомив постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Програма спрямована на створення сприятливих умов та налагодження міжгалузевої взаємодії на загальнодержавному та регіональному рівні для реалізації державної політики у сфері утвердження української національної та громадянської ідентичності шляхом національно-патріотичного, військово-патріотичного виховання, громадянської освіти населення України, популяризації суспільно-державних (національних) цінностей України (самобутність, соборність, воля, гідність).

«Політика української ідентичності є пріоритетною для Мінмолодсьпорту. Сьогодні наші спортсмени демонструють міць усієї нації на міжнародній арені Олімпійських ігор та показують нашу волю до перемоги. А Державна програма покликана обʼєднати суспільство навколо національних цінностей всередині країни», – зазначив очільник Міністерства молоді та спорту України Матвій Бідний.

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