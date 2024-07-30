Кабмін пропонує звільнити товари, визнані гуманітарною допомогою, від оподаткування ввізним митом

Законопроєктом пропонується внести зміни до Митного кодексу України.

Джерело фото: Уніан

Під час засідання у вівторок, 30 липня, Уряд схвалив законопроєкт «Про внесення змін до Митного кодексу України щодо пропуску гуманітарної допомоги». Про це повідомив представник Уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.

Документом пропонується внести зміни до Митного кодексу України, якими узгодити його норми із нормами законодавства України у сфері гуманітарної допомоги.

Пропонується уточнити, що товари, визнані гуманітарною допомогою в установленому законодавством України порядку, під час ввезення (пересилання) на митну територію України звільняються від оподаткування ввізним митом.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.