Кабмин предлагает освободить товары, признанные гуманитарной помощью, от налогообложения ввозной пошлиной

Законопроектом предлагается внести изменения в Таможенный кодекс Украины.

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Во время заседания во вторник, 30 июля, Правительство одобрило законопроект «О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины о пропуске гуманитарной помощи». Об этом сообщил представитель Правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Документ предлагает внести изменения в Таможенный кодекс Украины, которыми согласовать его нормы с нормами законодательства Украины в сфере гуманитарной помощи.

Предлагается уточнить, что товары, признанные гуманитарной помощью в установленном законодательством Украины порядке, при ввозе (пересылке) на таможенную территорию Украины освобождаются от налогообложения ввозной пошлиной.

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