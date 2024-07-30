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В Верховной Раде зарегистрировали новый законопроект для борьбы с коррупцией

14:03, 30 июля 2024
Законопроект призван усилить борьбу с подкупом в международных деловых операциях.
В Верховной Раде зарегистрировали новый законопроект для борьбы с коррупцией
Источник фото: Freepik
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В Верховной Раде зарегистрировали новый законопроект (регистр. №11443), целью которого является усилить борьбу с подкупом в международных деловых операциях.

Объясняется, что документ направлен на повышение ответственности юридических лиц за коррупционные правонарушения, что является важным шагом в укреплении доверия международного сообщества к Украине.

Как отметил Председатель Комитета по вопросам правоохранительной деятельности Сергей Ионушас, законопроект вводит в Украине институт мер уголовно-правового характера в отношении юридических лиц за совершение подкупа иностранных должностных лиц. Это новый институт для Украины, однако в таких развитых странах как — США, Франция, Германия — это является стандартом.

Законопроект предусматривает введение отдельной ответственности юридических лиц. Также он устанавливает правила применения мер уголовно-правового характера, увеличивает размеры штрафов и предоставляет возможность применения дополнительных (нефинансовых) мер, таких как временные ограничения деятельности юридических лиц. Кроме того, изменения в Уголовный процессуальный кодекс Украины регламентируют осуществление уголовного производства по применению этих мер в специальном порядке.

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